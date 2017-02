Allende se reconocería culpable de enriquecimiento ilícito

El diputado provincial José Angel Allende estaría decidido a reconocer su enriquecimiento ilícito y los negocios incompatibles con la función pública, a cambio de que no se impute a ninguno de sus familiares directos.

Según publicó el sitio Análisis Digital, Angel José Allende tiene los días contados en la política entrerriana, luego de un artículo de dicha publicación donde se revelaron detalles de la tasación oficial de los bienes del legislador, que supera los 2,5 millones de dólares (casi 40 millones de pesos) y las imputaciones judiciales para con su esposa Adriana Satler, como así también todos sus hijos y su primera mujer, Diana María Traverso.

Tanto Allende como su abogado Marcos Rodríguez Allende, bosquejaron una propuesta de borrador que acercaron a la fiscal Laura Cattáneo y al juez de Transición número 3 de Paraná, Gustavo Maldonado, y que se terminará de finiquitar a mediados de febrero, en que está citado a indagatoria el legislador y secretario general de UPCN Entre Ríos. Allende está imputado por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública, tras las denuncias periodísticas a principios de 2012.

Lo que Allende quiere evitar, a través de un juicio abreviado, es que cada uno de sus familiares se vean perjudicados ante las imputaciones judiciales, que también los comprende y los llevaría a una condena segura. “Yo me considero responsable de todo, me hago cargo de las denuncias, pero a cambio me dejan fuera de la causa a mis familiares”, reclamó Allende ante las autoridades judiciales.

Además de la fiscal Cattáneo, en el tema también trabajan los fiscales Juan Malvasio y Ignacio Arramberry, con el control del procurador general Jorge Amílcar García. La actual mujer de Allende es empleada de planta permanente de la Cámara de Diputados, pero se encuentra adscripta en la unidad central de Arquitectura en Salud de la provincia. Ese lugar lo ocupa desde que Ariel De la Rosa, hombre de estrecha confianza de Allende, es ministro de Salud.

Satler está complicada en los “negocios incompatibles” de su esposo puesto que ella era la que recibía los 30 mil pesos mensuales que Allende le aportaba a la Fundación Esperanza, que presidía la arquitecta y que fuera creada por el diputado oficialista. O sea, la mujer cobró 30 mil pesos por mes entre enero de 2008 y diciembre de 2011. “Son todas pelotudeces lo que dicen”, indicó a principios de 2012, tras la denuncia de la revista. “Si hay algo transparente es la fundación Esperanza. Así que tengo la absoluta tranquilidad”, acotó.

“Yo soy un hombre público y, como corresponde, voy a alcanzar a la justicia absolutamente toda la documentación”, sostuvo en declaraciones a la agencia APF. “Estoy contento con que la Justicia actúe de oficio pidiendo información, porque esa es su obligación. Y es la obligación de los hombres públicos ponernos a disposición. Después, los que hablan al cuete, que sigan hablando”, añadió.

Si bien Allende se reconocería único responsable de sus negociados e inversiones, cabe recordar que su esposa actual fue la encargada de toda la refacción de la sede de UPCN Entre Ríos, como así también la casa quinta en la zona de Sauce Montrul y fue la principal hacedora de la amplia vivienda de cuatro pisos del Parque Urquiza. O sea, no desconocía los manejos de Allende. Los hijos del primer matrimonio de Alende, con Diana traverso, tienen participación accionaria en diversas sociedades con su padre. Están en Cardinal Grydim S.A. –dedicada a la construcción y con sede original en Montevideo (Uruguay)- y en el Haras el Machazo S.A.. También figuran como accionistas de Radio La Voz de Entre Rios S.A., con sede en Nogoyá. Tales los casos de Julio Alejandro y Victoria Allende, quien reside en Capital Federal.

Allende se va a presentar con su abogado a la declaración indagatoria, sin pedir desafuero alguno, utilizando el mismo mecanismo que usó su aún compañero de bancada, Pedro Angel Báez (FpV-Paraná), al declarar en una de las causas que lo comprometen por irregularidades en el Estado entrerriano.

La idea del legislador millonario es deslindar la responsabilidad de toda su familia y asumir los cargos que se le imputan en las causas. En ese marco, renunciaría automáticamente a la banca en Diputados y aceptaría la inhabilitación perpetua judicial para ejercer cargos. Además, aceptaría una condena condicional que puede ir de 2 años y 6 meses hasta 3 años. Y a ello se sumaría la entrega de algunos bienes: se habla de la vivienda ostentosa que hizo su mujer arquitecta en la zona del Parque Urquiza, como así también el costoso departamento en Puerto Madero. Este último aspecto aún no logró avances concretos, ya que existiría también la posibilidad de que no haya entrega de bienes, sino el aporte de una cifra millonaria al Estado entrerriano.

La causa judicial contra Allende recobró un fuerte impulso a partir de la presentación que hicieron los peritos sobre su patrimonio, a fines del año pasado. Era un documento clave, porque dejó al descubierto los millones de pesos que manejó en los últimos 15 o 20 años. El detalle es el siguiente:

–Residencia en calle Castelli, pleno Parque Urquiza: 720.922 dólares.

–Piso 27 en Puerto Madero, Capital Federal: 536.000 dólares (es idéntico al que tenía el fiscal muerto Alberto Nissman).

–Casa quinta en Sauce Montrull, 368.162 dólares.

–Semipiso en el edificio Torres del Cóndor, pegado al Hotel Marán, en pleno Parque Urquiza. Fue adquirido por Diana María Traverso (ex esposa) en fecha 28/06/2007 y donado posteriormente a sus hijos en octubre del 2010. Está a nombre de Victoria, Carolina y Julio Allende. Está valuado en 297.192 dólares.

–Departamento 10 “A” en el edificio de calle Cervantes y Santiago del Estero, 130.600 dólares.

–Departamento 10 “B”, en el mismo edificio, 81.800 dólares. Los dos inmuebles están a nombre de José Angel Allende, hijos y la señora Traverso

–Inmueble ubicado en calle Laprida Nº 152, Paraná, Matricula Nº 148596, Plano nº 111159. Adquirido por Jose Angel Allende en fecha 25/11/2004, posteriormente donado a sus hijos en diciembre de 2006. Sale 378.289 dólares.

O sea que hace a un total de 2.512.965 dólares o 38.950.957 pesos, a lo que habrá que agregarle otras inversiones, tanto en Entre Ríos, como así también en la República Oriental del Uruguay.

La tasación judicial comprendió además el yate denominado Quichua, con camarote y hasta una especie de caja fuerte incrustada, que costaría 55 mil dólares en la actualidad. No obstante, sorprendió que no fuera incluida la isla de Allende, comprada en 2014. Son 13.700 metros cuadrados (poco más que una manzana) de una isla, ubicada bien en frente del Club de Pescadores de Paraná. Tampoco apareció una inversión en tierras realizada en la zona de Crucesita Séptima, en proximidades de Nogoyá. No obstante, en los últimos años se fue desprendiendo de diversas propiedades, justamente en función del avance de la causa por enriquecimiento ilícito.

Allende acudirá a la justicia entre el 15 y 21 de febrero, porque aún no está definida la fecha. Nadie duda que habrá un antes y un después, al finalizar esa instancia indagatoria. O mejor dicho, el comienzo del fin de la carrera política de alguien que transformó su banca de Diputados en el oficialismo, en una caja segura de negocios millonarios, mientras muchos -quizás demasiado- miraron para otro lado en esta provincia y bajaron la cabeza ante cada bravuconada del legislador gremialista.