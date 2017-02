Paraná se suma al “tetazo” nacional en las playas del Balneario Municipal

Florencia Arcoba, integrante de la Asamblea Feminista de Paraná, informó que las mujeres de la ciudad decidieron sumarse al ·tetazo” nacional para respaldar a las chicas que hicieron topless en Necochea y fueron echadas por la Policía.

“Nosotras convocamos a todas a divertirnos en la playa y pasar una tarde como cualquier otra, pero en tetas”, dijo. Además indicó que “lo que nos impacta bastante es la reacción de la gente al ver unas tetas que no son de comercio y cómo se violentan ante esta situación, pero no lo hacen de la misma manera frente a las injusticias como los femicidios”, expresó. La convocatoria es para esta tarde a las 17 en el Balneario Municipal.

En declaraciones a Aire de Todos, Arcoba dijo que la convocatoria es “pasar una tarde como cualquiera pero en tetas”. Sostuvo que no comprenden el rechazo y la violencia de la gente frente a mujeres que sólo deciden “tomar sol en tetas, no entendemos por qué tanto sirven para el comercio, para Showmatch y las tapas de las revistas, pero no para tomar sol”, expresó.

“Lo que nos impacta es la reacción de la gente al ver unas tetas que no son de comercio y piensan que somos violentas por querer tomar sol en tetas, cómo naturalizan que nuestro cuerpo es tan del otro y no de nosotras mismas como para decirnos qué está bien y qué está mal, por eso queremos que se naturalice lo que es natural y no la violencia, invitamos a todo aquel que quiera participar, no es necesario que esté en tetas aquella mujer que no quiere estar y los hombres que apoyan también pueden participar”, sostuvo