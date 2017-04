“Las tierras que ocupa la Escuela Agrotécnica no pertenecen a la institución”

El intendente de Colón, Mariano Rebord, informó que los terrenos donde el Municipio tiene previsto desarrollar el proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos no pertenecen a la Escuela Agrotécnica “Capirán Justo José de Urquiza”.

Explicó que el Consejo de Educación le cedió a la Comuna casi 30 hectáreas para instalar las piletas de oxidación y aseguró que la escuela no usa el terreno para desarrollos productivos. “La escuela agrotécnica compra verdura en un centro de abastecimiento porque no produce, cerró el tambo, no tiene nada cultivado”, afirmó el intendente quien aseguró que hay cuestiones políticas detrás de este reclamo de la institución.

En la Escuela Agrotécnica de Colón denuncian que corre peligro el normal desarrollo de sus actividades porque parte del predio que tienen para desarrollar actividades productivas ha sido cedido en comodato por 25 años al Municipio local.

Al respecto, el intendente Rebord dijo que esos terrenos no pertenecen a la escuela y aseguró que años atrás intentó hablar con las autoridades de la institución pero fue imposible. Al respecto, el jefe comunal sostuvo que necesitan ese espacio para hacer la planta de tratamiento de residuos que beneficiará a todos los habitantes de la localidad.

Rebord señaló que hoy la escuela “es una desidia” y no produce en los terrenos. “Compra verdura en un centro de abastecimiento porque no produce, cerró el tambo, no tiene nada cultivado, la desidia de esa escuela es impresionante”, remarcó.

Más adelante, remarcó: “Nadie está contra la educación, estamos en un momento donde están muy sensibles. Deslindo la responsabilidad de Bordet y Panozzo, es mi decisión y voy a seguir adelante”, aseveró.

“Lo invité al director, lo voy a atender”, expresó el intendente quien afirmó que el directivo es una persona de San José “a que nunca le va a importar los problemas que tiene Colón”. Y agregó que “esto es político” y acusó al senador Pablo Canali de estar detrás de este reclamo.