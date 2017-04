Pueblo tucumano quedó bajo agua por el intenso temporal

José Sbrocco, director de Radio Nacional Tucumán, dio detalles de la difícil situación que atraviesan en esa provincia por las intensas lluvias que provocaron el desborde de los ríos e inundaciones.

Informó que la localidad de La Madrid, es la más afectada porque “quedó todo el pueblo bajo agua”. Hay más de 5600 evacuados y el tiempo no mejora. “Las familias están al costado de la ruta con carpas improvisadas, pasando frío, es tristísimo el panorama”, expresó. Además destacó la ayuda desde Nación y adelantó que el Ejército se instalará para colaborar con los inundados.

En declaraciones a Aire de todos, Sbrocco señaló que Tucumán vive un momento muy difícil y que lo peor es que el clima no mejora. Hay 5665 evacuados en total en La Madrid, es decir la totalidad del pueblo.

“Hay personas en centros de evacuados donde se les da contención y la gente esta mejor atendida, pero hay familias que están al costado de la ruta donde el agua no llega, están en carpas improvisadas y están pasando frío, además hay gente que resiste en el techo de sus casas esperando que baje el agua para poder entrar porque no quieren dejarla sola, el panorama que se ve en esta ciudad es desolador y muy triste”, dijo. Además indicó que el pronóstico decía que iba a haber sol para hoy, “pero el sol no aparece”.

Informó que este lunes estuvo en esa provincia el ministro coordinador del Plan Belgrano y se reunió con técnicos de Agricultura Familiar de Tucumán y recorrieron la zona para saber qué necesitaban las familias y acercarles alimentos.

También se hicieron revelamientos desde el PAMI, Desarrollo Social, y la “Nación está trabajando mucho, hoy el Ejército va instalar una carpa en la ruta para tener un lugar más seguro para poder dormir, pero el trabajo más fuerte va a ser cuando baje el agua y la gente vuelva a su casa y se encuentre con que perdieron todo”, lamentó.