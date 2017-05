Bordet: “Tenemos que redoblar el esfuerzo para ser un poco mejor todos los días”

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, participó del Tedeum que se realizó este jueves en la Catedral de Paraná.

Antes de hacer su ingresó dialogó con la prensa, oportunidad en la que evocó a los patriotas de 1910. “Ese espíritu joven de rebelión es lo que nos tiene alentar hoy para enfrentar las adversidades que se nos presentan”, expresó.

“Hay intereses que son superiores a cualquier otro que sea particular, partidario, sesgado”, afirmó el mandatario quien priorizó “el de nuestra Patria, el del bien común y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

Consultado sobre como advierte la situación de la Argentina, indicó: “La vemos con esperanza, no me toca ser comentarista de la realidad ni espectador, me toca protagonizarla desde el lugar de trabajo que me ocupa, lo hago con mucha responsabilidad y exigiéndole a mis funcionarios que lo hagan en el mismo sentido”, concluyó.