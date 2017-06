Niez adelantó su respuesta al planteo por la bajante del lago de Salto Grande

Roberto Niez anticipó lo que sería su respuesta al planteo anticipado por Cresto y que surgió de la reunión de la Junta de Defensa Civil del sábado al mediodía.

El funcionario nacional explicó que la actual bajante del lago “la estamos haciendo para soportar el pico” de la creciente que arribaría esta semana, “y (evitar entonces) que el río no llegue a 14,50 o 14,80” en el puerto Concordia. “El lago va a crecer en los próximos días y no es porque lo pida la municipalidad”, afirmó.

Niez aseveró que “está llegando una cantidad importantísima de agua al lago y lo que se está tratando es de amortiguar”, justamente porque “se está priorizando a la gente que está aguas abajo”, ya que según insistió “si ni hubiéramos hecho esta maniobra (con el lago) el martes estaríamos en 14,80 o 15 metros”.

También calificó de “un mito, que Salto Grande está generando más energía”, sino que por el contrario, “estamos muy por debajo de lo que generaríamos con un lago más alto”, ya que “incluso se está largando mucha agua por los vertederos, justamente para priorizar a los ribereños que están aguas abajo”.

Otro de los ejes reiterados por Niez en la entrevista fue que “si hay algo que nosotros no queremos hacer, es jugar de manera irresponsable. Porque el fenómeno no ha pasado y todavía hay pronósticos de lluvia”. Por lo que “aunque me hagan notas, yo no voy a acceder a ninguna cosa que sea irresponsable, porque es mi cabeza la que está en juego también”.