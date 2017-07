Habló la pasista que bailó en Colón por el 9 de Julio y generó polémica

Johanna Mesa es la pasista que el 9 de julio bailó en Colón en el acto por el Día de la Independencia. Hoy contó que el lunes a la noche terminó internada porque sufrió un ataque de nervios luego de leer comentarios que leyó en Facebook.

Después que subieron una foto a Facebook llovieron los comentarios atacando el cuerpo de la profesora de danza que, hasta ahora, sigue esperando el llamado de las autoridades.

En las redes sociales llovieron comentarios en contra de la joven que tiene 25 años y es profesora de danza.

“A mí me convocaron para ir a bailar y yo amo bailar. Nadie tiene derecho a escribir que tengo un cuerpo asqueroso, que tengo más pozos que las calles de Colón. Con qué derecho me faltan el respeto”, se preguntó la instructora de Hip Hop.

“Insultaron a mi cuerpo y terminé internada por un ataque de nervios. Lo que más me duele, es que incitaron a que me falten el respeto. Yo solo bailé en una presentación que estaba pensada para un desfile que se suspendió por la lluvia y actuamos con la cuerda de tambores frente a las autoridades. Solo por bailar me dijeron prostituta, hueca, que tenía que estar presa”, detalló la profesora que trabaja y vive de la danza.

Hoy habló el intendente de Colón, Mariano Rebord, pero no hizo referencia al ataque que sufrió Johanna y adelantó que le pidieron “explicaciones a quien está a cargo de la coordinación de Ceremonial y Protocolo, estamos esperando su descargo y atacaremos por ese lado”, pero nada dijo de la violencia machista que sufrió la bailarina de “La Fundanga Camdombe”.