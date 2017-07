Eva Villarruel: “Queremos perpetua para el asesino de mi hermana”

Una de las hermanas de Susana Villarruel, Eva, dio detalles de lo que fue la marcha para pedir justicia por el femicidio de su hermana. Destacó la importante concurrencia de la ciudadanía y dijo que el reclamo es condena “perpetua” para el asesino. Aseguró que todos los indicios apuntan a la expareja de Susana, que fue el último que estuvo con ella.

En declaraciones a Aire de todos, Villarruel destacó la gran concurrencia de ciudadanos a la marcha y remarcó que es necesario movilizarse porque “no podemos dejarle todo a la justicia o a la Policía, porque hoy por hoy la gente no se mete en nada, si ven algo no avisan, si escuchan algo, no lo dicen, entonces creo que es necesario que nos involucremos y nos hagamos cargo de lo que está sucediendo, hoy me tocó a mí porque es mi hermana, pero hay que entender que le puede tocar a cualquiera”, expresó.

Este martes por la tarde en la esquina de Rocamora y 25 de mayo, de Gualeguaychú, familiares, vecinos, amigos y personas que se acercaron a apoyar el reclamo, pidieron seriedad por parte de la Justicia a la hora de juzgar al asesino de Susana Villarruel, la mujer de 38 años que fue asesinada apuñaladas la semana pasada, supuestamente por Ramón de la Cruz Ortíz, su expareja, con el que tenían una hija en común.

En ese sentido, Eva informó que hoy por hoy la pequeña de cinco años, hija de Ortiz y sus hermanos, continúan viviendo en la casa de Susana en el barrio Totó Irigoyen, a cargo del exmarido de la víctima con quien tenía otros hijos.

“Los vemos todos los días y los ayudamos con lo que podemos, pero nosotros queremos justicia, tiene que haber perpetua para el que mató a mi hermana y para todos los que cometen este delito, no se les puede dar unos años nada más, tienen que quedar en la cárcel porque se llevaron una vida”, manifestó Villarruel.