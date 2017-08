Jorge Barreto: “Nuestro mandato popular era ponerle un freno a las políticas de hambre”

La lista 10 cerró la presentación de las opciones electorales del peronismo en un repleto Partido Justicialista de Paraná. Con la presencia de los cinco candidatos se ratificó la conducción de Cristina Fernández, se diferenció de la lista de Bordet, y se calificó como enemigo al gobierno de Macri. Julio Solanas estuvo en el acto haciendo público su apoyo.

Este martes se cerró el ciclo de exposiciones de las diez listas del Frente Entre Ríos Somos Todos con la propuesta conformada por Jorge Barreto, Valeria Gómez, Miguel Pelandino, Silvia Sosa y Carlos Gálligo. La intervención de Unión Ciudadana comenzó con el recibimiento institucional del presidente de la departamental de Paraná del PJ, Gustavo Guzmán, quien definió a la lista 10 “como la más representativa del kirchnerismo en Entre Ríos”.

El diputado, que agradeció la presencia y el trabajo legislativo del ex intendente Julio Solanas, afirmó que la gobernabilidad “es una mentira, porque no hay gobernabilidad cuando el pueblo la está pasando mal”. Destacó que pese “a las presiones que sufrimos el año pasado, que fueron muchas y variadas, incluso de algunos amigos que presionaban por la gobernabilidad para que votáramos cosas invotables, nos mantuvimos firmes Julio Solanas, Juan Manuel Huss y quien les habla, porque creemos que el mandato popular era ponerle un freno a las políticas de hambre y de exclusión de Macri. El pueblo así nos votó y nosotros hicimos honor a ese voto actuando en consecuencia”.

“La lista 10 es la única opción que tiene siete departamentos representados porque nació del trabajo militante de cada uno de los compañeros que día a día aporta al retorno del proyecto nacional y popular a nuestro país”, precisó Barreto.

“Uno ve por la tele a muchos compañeros peronistas que dicen mucha sarasa contra Macri y sus políticas, y después terminan votando todas las leyes que manda el macrismo al Congreso nacional con las dos manos. No con una, con las dos manos terminan votando esas políticas de hambre y exclusión”, lamentó el precandidato a renovar su banca.

“Tenemos una alta responsabilidad porque veíamos que al massismo lo estaban trayendo por la puerta grande a Entre Ríos dándoles un lugar preponderante. Y hoy el candidato del massismo en la Lista 2, Tavi Zavallo, ni siquiera nos dice en que bloque va a funcionar si es electo el 10 de diciembre. En cambio, entrando esta lista 10 va a abrazar el proyecto político que nos dio tantas satisfacciones en los últimos doce años”, puntualizó Barreto. “Acá no hay lugar para los grises, no hay lugar para los tibios. La ancha avenida del medio no existe, porque solo implica votar todas las políticas de Macri como viene haciendo Cristina Cremer en el Congreso nacional”, fustigó.

“Los compañeros en este año y medio han sido presionados con titulares y carpetazos. Ninguno de nosotros tiene miedo, porque somos inquebrantables”, recalcó Barreto, quien denunció que “hay compañeros que están siendo apretados con lo más sensible, que es el contrato, el trabajo y la comida de los pibes. Aflojen muchachos que no somos el enemigo. El enemigo es Macri y sus políticas de hambre. No es esta propuesta electoral en el marco de una interna, porque el 14 de agosto vamos a tener que estar todos juntos para trabajar por el triunfo del peronismo”.

Recordó una frase del ex diputado nacional Agustín Rossi: “prefiero un militante con política antes que un dirigente con plata”. Y remarcó que la lista 10 “no es contra de nadie, es a favor de la unidad fortalecida del peronismo. Quedan apenas un par de días, redoblemos los esfuerzos, que los demás no pueden entrar en los barrios porque estuvieron un año y medio escondidos por miedo a Frigerio”. Entre las palabras de bienvenidas, el diputado provincial y dirigente del solanismo, Gustavo Guzmán, afirmó que “es lamentable que muchos compañeros, que hasta el día de ayer parecían revolucionarios de una causa nacional y popular, hoy se han corrido del tronco del peronismo y de Néstor y Cristina”.

“Tengo alegría porque sin ninguna duda esta lista es la más representativa del kirchnerismo en la provincia de Entre Ríos”, exclamó el presidente del PJ Paraná. Agregó que tienen “el mismo mensaje de siempre y de acá no nos vamos a mover porque se encuentra la mayoría del pueblo argentino”. “Estoy contenta porque acá está la militancia que reivindica a Néstor y Cristina. Este es mi lugar, junto a un compañero joven que está en el Congreso y que no le ha temblado la mano cuando ha tenido que levantarla para defender a los trabajadores”, señaló Valeria Gómez, segunda candidata de la lista y dirigente de Agmer Concepción del Uruguay. Agregó que esta propuesta electoral “es la verdadera renovación del peronismo, aunque nos hayan tildado de estudiantina”. “Después del 10 de diciembre la vida de los argentinos se volvió desorganizada, porque perdimos salario, trabajo y derechos. Para volver a organizarles la vida necesitamos verdaderos opositores, gente nueva con convicciones en el Congreso y fundamentalmente que sean representantes de los trabajadores”, analizó la trabajadora de la educación. “Somos la lista que va a ir a abrazar a Cristina en el Congreso mientras otra lista salió a abrazarse con gente del viejo peronismo que en algún momento quiso destituir a Cristina cuando le cortaron las rutas acá en Entre Ríos”, comparó Gómez “Basta de falsos opositores. Aquí tiene que haber coherencia y conducta, que muchos no pueden sostener para decirles que los voten el 13 de agosto. Para nosotros es fundamental ser claros en el mensaje, porque por un lado la niegan a Cristina y por el otro la castigan. Nosotros la reivindicamos como conductora de nuestro movimiento, porque, junto a Néstor, llevaron adelante el legado de Perón y Evita”, precisó Miguel Pelandino, ex secretario general de ATE y tercer precandidato por Unión Ciudanana. El actual dirigente de CTA puntualizó que el 13 “tenemos que ganar para que haya verdaderamente compañeros que no estén doblegados al poder real”. “Estoy orgullosa de representar esta lista, porque estamos aportando nuestro granito de arena al proyecto colectivo que encabeza Cristina. La gente nos abre las puertas porque quiere que vuelva”, afirmó Silvia Sosa, cuarta candidata de la lista, y Coordinadora de Atención Primaria de la Salud en Federal. “Estamos acá por los jóvenes que vemos tristes porque creemos que este es el lugar que deben buscar para luchar. Que mejor que la lista 10, que representa un proyecto inclusivo, y de legisladores que nos van a defender. No bajen los brazos que seguramente vamos a volver”, remató. A su turno, Carlos Gálligo, quinto precandidato explicó que la gente “le pide a Cristina y la lista 10 es la que mejor la expresa a lo largo y ancho de Entre Ríos. Esta lista está representada por militantes, y en particular por un hombre que ha demostrado cabalmente que defiende los intereses del pueblo, el compañero Jorge Barreto”. Agregó que tienen una verdad: “debemos volver con el proyecto de Perón, Evita, Néstor y Cristina”.

“Si nos toca ocupar una banca, si el pueblo así lo decide, vamos a defender los intereses populares y de los trabajadores. Nosotros si vamos a asumir nuestras bancas y la responsabilidad que nos va a dar el pueblo entrerriano, porque se nos viene la noche compañeros”, expresó Barreto, quien cerró la presentación en la capital provincial. El legislador nacional enumeró “el paquete de medidas que está preparando el macrismo, y que venimos denunciando hace un año, tiene en carpeta la flexibilización laboral, el retorno de las AFJP, el aumento del IVA Y la privatización de YPF y Aerolíneas”.