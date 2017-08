Bahillo y Gaillard se reunieron con empresarios avícolas de Colón

“La industria avícola representa casi 3000 puestos de trabajo en la zona de Colón”, destacaron los precandidatos de Somos Entre Ríos en diálogo con los empresarios de la principal cadena productiva de la provincia. Llamaron a recomponer el mercado interno a partir del salario de los trabajadores, y señalaron las decisiones macroeconómicas del gobierno nacional que perjudican a las economías regionales.

“El 50 por ciento de toda esta problemática se arreglaría si volvemos a recomponer el mercado interno. Pero para eso hay que tener salario de los trabajadores y no que sean deteriorados sistemáticamente por la inflación”, enfatizó Juan José Bahillo en diálogo con los empresarios avícolas. Estaban presentes representantes de Noelma, Las Camelias, Bonin, y Fadel.

Acompañados por el intendente Mariano Rebord y la diputada provincial Myriam Lambert, Bahillo y Carolina Gaillard visitaron las ciudades de Colón, San José y Villa Elisa.

Los precandidatos de la lista de Bordet dialogaron con los empresarios que transmitieron su preocupación ante la “creciente pérdida de competitividad” del sector. También analizaron la situación de otras economías regionales de la provincia.

“Los empresarios nos manifestaron que hace dos años que no se toman nuevos empleados, y eso habla de la crisis que está atravesando el sector”, remarcó Gaillard, y agregó: “ellos tienen un compromiso y están haciendo el esfuerzo para sostener, pero necesitamos políticas públicas por parte del Estado nacional, porque desde allí es que se diseña la política macroeconómica que es la que determina las variables para que las economías regionales sean o no competitivas”.

“Hay una retracción de la economía, del mercado interno, ha bajado el consumo, y por otra parte está habiendo muchas dificultades que no la tiene solamente el sector avícola, sino que el resto de las economías regionales, los citricultores, también los arroceros, que tiene que ver con el aumento de los costos de producción. Entre otras cuestiones el tema de la energía eléctrica”, subrayó Gaillard.

En ese sentido, la actual diputada nacional adelantó que “vamos a trabajar con Juan José Bahillo el tema de la compensación de la energía” ya que “ellos están produciendo energía fotovoltáica, y aportan a la provincia en energía renovable”.

En tanto, Bahillo sostuvo que “tenemos que volver a tener paritarias libres y no con un tope como ha fijado el gobierno nacional, para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo”, y señaló que si no hay “un fuerte mercado interno, no hay proyecto o modelo económico que se sustente”.

“Apuntalar el mercado interno a partir del salario de los trabajadores se hace fundamental. Ahí trabaja el comercio, trabaja la pyme. Y esto hay que complementarlo con un sector exportador fuerte, para que la producción pueda seguir creciendo”, explicó Bahillo.

Por otra parte, el presidente de Las Camelias, Raúl Marsó, indicó que “la actualidad del sector avícola es que ha bajado sus exportaciones, ha sufrido el shock de la baja de retención de los cereales, ha aumentado los costos y esta lanzada a producción para un volumen mucho mayor del que puede consumirse dentro del país. Si nosotros no exportamos y no vamos a mejores condiciones de exportación se va a hacer muy difícil”.

“Estamos en un momento político a la espera de definiciones y ver después de octubre hacia dónde va nuestro país. Estamos convencidos que el sector avícola le puede dar al país muchísimas satisfacciones a la hora de crecer. Para esto necesitamos ciertas condiciones para trabajar y eso es lo que venimos a plantear”, remarcó Marsó.

Por último, el ministro de producción, Carlos Schepens, coincidió en que “la situación está complicada, y la avicultura es la primera cadena de valor que tiene la producción avícola”.

“En la zona vimos desarrollarse la avicultura durante años, cómo se ha perfeccionado y ha ganado los distintos mercados de la exportación”, remarcó Schepens, y reconoció “el esfuerzo de los empresarios y la responsabilidad de cuidar a cientos de familias que dependen de esto. “Es un deber nuestro como representantes del gobierno provincial acompañar al sector para que crezca y se fortalezca”, agregó.