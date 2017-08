Bordet en desacuerdo con eliminar las elecciones de medio término

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, visitó Aire De Todos con el objetivo de hablar de diferentes temas de agenda. En cuanto a las elecciones del próximo domingo señaló que marcarán “una tendencia” de lo que ocurrirá en los comicios de octubre aunque no será determinante.

El mandatario opinó que las PASO son “un buen sistema electoral” que no debe ser eliminado de la Constitución aunque sí requiere ser mejorado. Por otra parte, se refirió a la coparticipación, a los despidos en el sector privado, a leyes que están trabadas en la Legislatura y al estado de los caminos de la producción.

El gobernador Bordet dijo que el Frente para la Victoria logró conformar una lista de candidatos producto del consenso aunque destacó que quienes no estuvieron de acuerdo pudieron ir por afuera del sector denominado “Somos Entre Ríos.

Al respecto, el mandatario consideró necesario reconsiderar si listas que se presentan sin avales deben seguir participando de procesos internos y recibiendo el financiamiento del Estado.

El lunes 14 de agosto “no cambia nada”, opinó el gobernador respecto a los resultados que puedan darse el domingo previo en que se celebran las elecciones. “No podemos detenernos por un proceso electoral con todo lo que hay para hacer, que es muchísimo en la provincia”, consideró.

En cuanto a las elecciones de medio término se manifestó a favor de su realización, más allá de que el presidente Mauricio Macri manifestara la necesidad de eliminarlas.

El gobernador sostuvo que para terminar con las PASO hay que modificar la Constitución Nacional y derogar la Ley de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En lo particular consideró que “es un buen sistema, estoy de acuerdo con la obligatoriedad, pero entiendo que debe ser mejorada y perfeccionada”, resaltó.

Bordet comentó que el pasado sábado pudo dialogar con empleados de Carrefour que temen por la continuidad de sus fuentes laborales. Dijo que ven la situación de esos trabajadores con la misma preocupación que en otros rubros donde también hubo despidos y suspensiones.

“No me toca ser comentarista de la realidad, me tengo que hacer cargo, acá hay que gobernar, y eso significa garantizar medidas económicas. Me genera muchísima preocupación pero tengo la obligación de ver como mejorar la situación en la provincia”, remarcó el titular del Poder Ejecutivo.

Luego que el presidente Mauricio Macri reclamara a Bordet que adhiera a la Ley Pyme, el gobernador sostuvo que “la eliminación de ingresos públicos para créditos hipotecarios, fue un proyecto que presentó el diputado (Sergio) Urribarri. Habrá que preguntarle a Cambiemos por qué no lo trataron, espero que ahora que les dio la orden el Presidente, saquen esta ley”, sostuvo.

Más adelante, Bordet se refirió al reclamo de Buenos Aires por el fondo de reparación histórica que impactaría en la coparticipación de las provincias. Dijo que los esquemas redistributivos se tienen que discutir en el Congreso y no se deben definir en la Justicia. “Si saca un fallo unilateral sin consultar a los gobernadores va a ser nefasto”, afirmó y agregó que “a Entre Ríos le significa perder 3.600 millones de pesos anuales”.

“Es uno de los motivos principales que tenemos en la gestión arreglar los caminos de la producción”, manifestó Bordet quien agregó que cuando se declaró la emergencia agropecuaria se suspendieron los cobros del Impuesto Inmobiliario Rural y la provincia no recibió fondos nacionales a pesar de los reclamos realizados. Explicó que esa situación demoró el arreglo de caminos.