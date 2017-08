Alasino: “Queremos un peronismo que se ponga de pie”

Augusto Alasino, exsenador nacional, exconvencional constituyente y precandidato a diputado nacional por el Frente Somos Entre Ríos, por la lista “Viva Perón, Viva Entre Ríos”, visitó Aire de Todos y habló de la campaña de cara a las PASO.

Dijo que su sector tiene dos objetivos puntuales, que son: “fortalecer al peronismo y derrotar el proyecto de Macri”. Por otra parte cuestionó a la referencia peronista nacional y sostuvo que “Cristina perdió la oportunidad de liderar el peronismo, y hoy no tenemos a quien seguir porque ella no es Néstor, pero a Randazzo lo hubiera arrollado, pero no le interesó porque esta pensando en otra cosa y va a terminar siendo líder sólo de un sector”.

En declaraciones a Aire de Todos, Alasino manifestó que de a poco va terminando la recorrida de la campaña que ha sido “muy intensa, pero logramos uno de los objetivos, el primero fue movilizarlo al peronismo, nosotros no somos salvadores del peronismo, pero queremos que se ponga de pie, que se vuelva cuestionador, rebelde, atrevido, disconforme, es decir que sea como debe ser y eso lo hemos logrado porque ahora discutimos de cara a la gente, nos decimos las cosas y nos marcamos los errores”, expresó.

En ese sentido, indicó que “el segundo objetivo es ganar, creo que el peronismo después de esto no va ser más sumiso y si se gana sin trampas, el que gana conduce, pero si es con trampas, podemos hablarnos todos los dirigentes para dar la pelea principal que es ir contra Macri, pero hay que ver si los que nos acompañan a nosotros se lo bancan, por eso hay que decirles a los compañeros que la pelea debe ser limpia e ir todos contra el proyecto que hay que derrotar que es el proyecto de Macri”, señaló.

También hizo un análisis de lo que puede pasar después de las elecciones de octubre y manifestó que lamentablemente “una de las falencias del peronismo es que no tenemos líderes nacionales, no tenemos a quien seguir, quien nos paute las cosas o en quien creer y eso nos desconcierta más”, sostuvo.

Respecto a Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “perdió la oportunidad de liderar el peronismo, porque ella no es Néstor y tiene todos los errores potenciados porque ella toma la decisión de no liderar el peronismo y sin embargo a Florencio Randazzo lo hubiese arrollado y quedaba al frente del peronismo más importante de la Argentina y no le interesó porque no le interesa liderar el partido porque está liderando por afuera y seguro va a quedar siendo referente sólo de un sector”, opinó Alasino.