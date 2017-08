“La gran premisa es que el justicialismo tenga una sola lista y luego vayamos todos juntos”

Así lo expresó Gustavo Zavallo, candidato a diputado nacional por la Lista 2 Somos Entre Ríos del Partido Justicialista, que en una visita a los estudios de Aire de Todos, habló de varios temas de cara a las elecciones del domingo.

Principalmente sostuvo que hay una enorme preocupación ante la amenaza de pérdidas de empleo, por los aumentos en los precios de los alimentos y medicamentos y por la falta de oportunidades para los jóvenes para conseguir trabajo.

En ese marco, aseguró que lo que propone sus sector es imponer “una agenda que sienta que las provincias deben recuperar sus recursos, que la relación de la Nación con las provincias debe revertirse y que las personas tengan más posibilidades de desarrollo”. Por último destacó el “liderazgo moderno del gobernador Gustavo Bordet, que se viene ganando el respeto de la provincia y del país”, aseguró.

La amenaza es el empleo el sector avícola en Viale representa a la empresa privada que brinda la mayor cantidad de empleo pero los márgenes de rentabilidad se le han caído en virtud de estas medidas del gobierno nacional de permitir esta apertura indiscriminada de ingreso de pollo de Brasil que van detrimento del consumo y de la defensa del puesto de trabajo, creo que ante eso todos los países tienen una politica proteccionista para su industria nacional y nosotros tenemos que tener la capacidad de ser portavoces de esas problemáticas

En declaraciones a Aire de todos, Zavallo dio detalles de las distintas preocupaciones que les manifiestan los ciudadanos en las distintas recorridas y sostuvo que “vamos escuchando de los vecinos mucha preocupación por el aumento de precios, el aumento de los precios de los medicamentos, que les afecta sobre todo a los jubilados, hay problemáticas muy dolorosas, porque quizás en algunos sectores antes no tenían temor a temer el empleo y hoy sí, así como hay otros que buscan laburo y la posibilidad de encontrarlo es menor, entonces me parece que esta elección de medio término tiene que servir para hacer una fuerte señal y un llamado de atención en materia económica y decirle al Presidente, que así como vamos, no vamos bien y que tenemos que corregir rumbos”, dijo.

Agregó que es importante saber que “lo que va a prevalecer en esta elección, será en virtud de lo que vote la gente, eso es lo que va a definir la agenda de los temas que se van a tratar en el Congreso, y si seguimos así la agenda que se viene, es una agenda intentando una reforma del sistema previsional, desprotección a los derechos de los trabajadores, etc, pero nosotros queremos otra agenda, la agenda que sienta que las provincias deben recuperar recursos y que la relación de la nación con las provincias debe revertirse”, expresó.

Además dijo que la participación de las distintas listas en estas elecciones internas “es lo que da legitimidad, porque hay un gobierno que busca adormecer la participación de la gente, pero acá se elige un representante de cada uno de los espacios y Somos Entre Ríos recupera de algún modo el ejercicio democrático que era un reclamo desde hace bastante tiempo y nuestra gran premisa es que el domingo a la noche el justicialismo tenga una sola lista y que después a octubre vayamos todos juntos”, sostuvo Zavallo