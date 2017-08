Cambiemos: “ya pasó lo peor y que no habrá más ajustes”

Alicia Fregonese de Mancuard, candidata de una de las listas de Cambiemos, pidió a los entrerrianos que los acompañen con el voto “para seguir discutiendo entre todos la Argentina que queremos”.

Aseguró que no habrá más medidas de ajustes por parte del gobierno nacional, sino que por el contrario “habrá más condiciones para que los ciudadanos puedan encontrar trabajo y desarrollar su proyecto de vida”.

En declaraciones a Aire de todos, Fregonese de Mancuard, señaló que es necesario que los entrerrianos acompañen este proyecto que comenzó en el 2015 porque “queremos seguir con el objetivo de llegar a una Argentina normal, transparente, donde todos tengamos oportunidades de encontrar trabajo y desarrollar su proyecto de vida, de eso se trata y entendemos que hay gente que todavía no está bien, pero creo que hoy ya estamos viendo los cambios”, dijo.

Además aseguró que “de ninguna manera habrá ajustes, porque ya pasó lo peor, la inflación que es un impuesto que no tiene boleta, hoy se redujo a la mitad y para el 2019 queremos que sea de un dígito y eso va a traer mucha paz porque es una acción macro que repercute directamente en el bolsillo de los entrerrianos, estamos diciendo que tenemos que trabajar en la reforma fiscal porque estamos ahogados por los impuestos, tenemos que trabajar para más oportunidades para que las pymes crezcan, por eso insistimos en que no hablamos de ajustes, nosotros no somos el ogro, nosotros pensamos en la gente”, expresó.

Por otra parte se refirió a la coparticipación y manifestó que “lo que se plantea es discutirla para beneficiar a las provincias, para ver de qué manera se puede hacer un gobierno y provincias sustentables, de hecho Macri le devolvió la coparticipación a Bordet. La verdad es que tenemos que tener memoria de lo que pasó antes de 2015 y de cómo estamos ahora que lo que queremos es discutir entre todos la Argentina que queremos y eso es un cambio sustancial”. manifestó.