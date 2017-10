Obras sociales reclaman políticas de Estado para mantener el sistema solidario

La exigencia de políticas que resguarden el sistema solidario, puesto en riesgo por los avances tecnológicos y el alto costo de la industria del medicamento, fueron las conclusiones de la reunión ampliada que realizó en Chaco el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra) “Pretendemos que los recursos que tienen las obras sociales provinciales alcancen para todos los afiliados y no para unos pocos”, afirmó el titular del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete. Piden al Gobierno Nacional “que tome cartas en el asunto, que fije los precios de los medicamentos y que regule el mercado”.

En el encuentro que se realizó en Resistencia, del que participó Cañete como integrante de Cosspra, fueron parte también el gobernador de Chaco, Domingo Peppo y el ex ministro de Salud de la Nacion Ginés González García, además de funcionarios nacionales y provinciales.

En la oportunidad, deliberaron la Junta Ejecutiva de Cosspra y los equipos técnicos de las obras sociales provinciales que la integran, y abordaron distintos temas de interés para los organismos prestadores de salud. “Fue intenso el debate sobre las innovaciones tecnológicas que están llegando al mercado argentino y que las obras sociales debemos cubrir. Ponen en riesgo el sistema de solidario de salud. Pretendemos que los recursos que tienen las obras sociales provinciales alcancen para todos los afiliados y no para unos pocos”, fustigó.

Por eso, Cañete explicó que la Cosspra concluyó en que el Estado “debe generar políticas que resguarden el sistema solidario, puesto en riesgo por los avances tecnológicos y el alto costo de la industria del medicamento”.

Además, agregó que “el Estado nacional no ha tomado intervención, por lo que concretamente, le pedimos que deje sin efecto el decreto 150/92, que se refiere al registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, exportación e importación de medicamentos”.

En rigor, el decreto autoriza a laboratorios, droguerías, farmacias, obras sociales con farmacias propias y a organismos públicos de salud que los soliciten, a importar aquellas especialidades medicinales o farmacéuticas inscriptas en el registro de la autoridad sanitaria nacional. “Pedimos que tome cartas en el asunto, que fije los precios de los medicamentos y que regulen el mercado”. “Necesitamos previsibilidad en el sistema”.

El funcionario entrerriano detalló que los equipos técnicos analizaron “la situación que se genera por los amparos que reciben las obras sociales, cada vez con mayor asiduidad, que los obliga a realizar coberturas de distinta naturaleza. Por otra parte, los equipos prestacionales estudiaron el avance tecnológico y de medicamentos y trabaja en la consolidación de protocolos”.

El ex ministro de Salud de la Nación Ginés Gonzales García brindó una charla sobre La evolución de la tecnología en la salud y su costo en el sistema. El médico afirmó además que no se trata de un problema de ricos o pobres, aclaró que el sistema no basta y aseveró que el problema debe tomarse con la seriedad que merece. “No se puede legislar redactando leyes para resolver patologías, sino que hay que preservar el sistema solidario. Para eso hay que sentarse y evaluar cómo se puede seguir financiando el sistema solidario, para seguir manteniendo la cobertura que le damos a todos los afiliados en el país”, fustigó Cañete.

La Comisión de Reciprocidad trató los análisis de requerimientos operativos y la situación actual entre las provincias que conforman la región. El objetivo es intercambiar información entre todas las provincias para brindar cobertura a todos y cada uno de los afiliados de las obras sociales, sean los de extraña jurisdicción o los que están tránsito.