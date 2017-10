Politólogo local analizó el #EntreRíosDebate2017

Abelardo Del Prado, licenciado en Ciencias Políticas, analizó las exposiciones de los cuatro candidatos que se dieron cita este lunes por la noche en los estudios de Canal Once.

Atriles, micrófonos y asistencia perfecta por parte de las cuatro listas que encontraremos en el cuarto oscuro el próximo 22/10, reunidos para dar ejemplo gran parte de la labor para el cual se postulan: argumentar, proponer, responder… en suma, debatir.

Fue así como en la noche de este lunes, en el piso del programa Quién Dice Qué conducido por Nicolás Blanco, se logró lo que hasta aquí lo que no se pudo en otros espacios, reunir a candidatos de todas las fuerzas políticas, en especial contar con la presencia simultánea de Cambiemos y Somos Entre Ríos. Y no cualquier presencia sino de aspirantes de ambos frentes que con seguridad asuman una banca en diciembre próximo.

Estuvieron presentes, y ordenados por sorteo, Nadia Burgos (MST-NI), Jorge Lacoste (Cambiemos), Marcelo Haddad (PS) y Juan José Bahillo (Somos Entre Ríos). La producción del programa eligió dividir la discusión en cuatro bloques, teniendo cada uno de los participantes dos minutos y medios para hablar sobre tres tópicos acordados y un último momento libre para que cada candidato utilice como cierre. Así se comenzó discutiendo la situación de Salto Grande, se siguió problematizando la situación actual de la coparticipación para terminar con “reformas”, forma en la que se denominó a los cambios o innovaciones que proponen cada uno de los espacios políticos. Aquí una muy breve síntesis de lo expuesto por cada uno:

Burgos y la lucha por el quinto escaño. La candidata de la tercera fuerza resultante en las PASO, llamó a reflexionar sobre la matriz energética a la que catalogó de extractivista, concentradora y concebida como un negocio en vez de un derecho. Se presentó a sí misma como parte del movimiento de mujeres y disidentes sexuales ha ganado la calle con luchas sobre la violencia de género, y recordó que una mujer muere cada 18hs y estas discusiones no están en la Legislatura.

Asimismo, cargó contra las corporaciones, el extractivismo y “la política tradicional”, contra el PJ a quién recriminó ser socio del Gobierno en ambas Cámaras y contra Cambiemos, a quienes definió como “defensores del ajuste” y “la flexibilización laboral que viene”. Con sus minutos finales, dio el mensaje más contundente de todos los presentes “Cambiemos y PJ ya tiene dos diputados, la verdadera discusión es quien es el quinto diputado y estamos ante una posibilidad histórica, la de poner una diputada de izquierda que defienda los derechos de los trabajadores, mujeres, jóvenes y jubilados”, cerró.

Lacoste contra el populismo y oportunismo del PJ. El intendente radical, y tercero en la nómina de Cambiemos, comenzó preguntándose cómo podía cambiar tanto el PJ, recordó al justicialismo el proyecto de provincialización vetado por el presidente Menem, la iniciativa de Maya y el intento de privatización. “Es una posición ambivalente, el PJ cambia su posición acorde a su oportunidad”, dijo. En cuanto a la coparticipación achacó que Urribarri nunca haya presentado ante la Corte el reclamo por los fondos de la provincia derivados a la Anses -como sí lo hicieron Santa Fe y Córdoba- y que en cambio el presidente Macri lo primero que hizo fue lograr un acuerdo para devolver ese 15%. Aprovechó el punto para reflexionar si Entre Ríos necesita más recursos o una mejor calidad del gasto, “en esta provincia parece ser que duplicaría los recursos y tendría siempre el mismo problema con vialidad, obras, etc.…”, fustigó.

Cerró su participación celebrando el fin de la lógica populista, la confusión entre Estado y Gobierno, y el cambio que surgió con Cambiemos, con un nuevo Estado “enfocado resolver los problemas de la gente no de los funcionarios”.

Haddad contra la grieta. El dirigente del socialismo, segundo en su lista, trató de “disparate” y “mentira electoral” a la discusión sobre la provincialización de Salto Grande, dado que es propiedad de un ente binacional y jurídicamente sería de una complicación infinita, llamó la atención en cambio sobre la “poca transparencia” y “cuestionada” Cafesg, la cual debería ser reformada a su entender. Cuestionó la discreción con que Nación maneja los recursos, “así es que vemos intendentes que se pelean por tres cuadras de cordón cuneta”, otras obras y eso no debería ser así.

En su momento final Haddad fue contra la polarización y la grieta, “esto no es un boca – river” dijo a los televidentes entrerrianos. Caracterizó a su fuerza como esencialmente reformista y propuso la boleta única, una reforma tributaria y otra de cobertura de salud.

Bahillo y una campaña provincializada. “Pagamos la luz 300% más caro que un ciudadano de buenos aires, (…) Entre Ríos es postergada en el subsidio de transporte”, dijo quien encabeza la lista del Somos Entre Ríos, entre otras asimetrías por las cuales culpó al Gobierno Nacional y como argumento principal para una posible provincialización de Salto Grande.

Respecto de la coparticipación sostuvo que no pueden discutirla en el vacío los legisladores, sino que es un tema que debe tener un fuerte aporte de los gobernadores y de los ministros de economía provinciales, y el Congreso ratificar o rechazar lo propuesto. Por otra parte, critico el modelo instaurado por el macrismo, por el cual a su entender se desplazó el foco del mercado interno y se pasó a un modelo de apreciación financiera.

Finalmente se dirigió a los votantes, sosteniendo que la provincialización de la campaña no fue por marketing, sino por el simple hecho de defender los entrerrianos, dado que en cada votación aseguró que verán lo conveniente para los argentinos y provincianos, siguiendo el camino del gobernador Bordet.

Cruces se buscan. En sociedades democráticas, el debate es una herramienta fundamental tanto de identificación de disensos, como de construcción de consensos. El debate público entre candidatos es un servicio, un proceso conjunto y un bien público. Además, un debate público es una oportunidad para que los candidatos se definan, digan qué piensan, qué proponen y por qué elegirlos a ellos por sobre sus competidores. Así pueden brindar un conocimiento cierto y un diagnóstico claro de los problemas y conflictos que deberá administrar, junto con una descripción de las políticas públicas que buscarán implementar.

#EntreRíosDebate2017 fue un enorme avance en cuanto a prácticas democráticas, lejos parece haber quedado la altanería de candidatos que sólo parecían responder a quien los ubicaba en la lista -y esperemos no volver atrás-, pero sin embargo dejó un sin sabor entre sus televidentes. Ello se debió precisamente por el escaso diálogo que hubo entre los distintos candidatos.

Referencias cruzadas hubo, pero pocas. Bahillo señaló la falta de criterio de Nación por Salto Grande, Lacoste dijo que no era así que Peña dijo que con esta normativa no se podía y que Frigerio sostuvo que debía debatirse; Burgos exhortó a Bahillo a que públicamente se comprometa a defender la Caja Previsional, este replicó que precisamente eso había hecho esa misma tarde en ATE; Haddad por su parte desmintió a Burgos diciendo “Nadia estas mal informada, el PS no ha votado el presupuesto 2017”, Lacoste asimismo se mostró sorprendido de que se hablen de reformas que no existen y que los que generaron el problema del conurbano bonaerense ahora aparezcan como defensores del federalismo. Poco ida y vuelta, y chicanas una sola, de Burgos al intendente radical con que Cambiemos no rompió el acuerdo con Chevron. Quizás el momento más fluido fue cuando el candidato del PJ y la del MST señalaron a Lacoste que no se debería hablar de “gasto” sino de “inversión social” pero eso fue todo.

Muy en línea con esta campaña de muy baja intensidad, bien podrían haber sido cuatro televisores pasando los spots de la tv, no hubo cambio alguno, ni anuncios importantes o un hecho que llame la atención. Los protagonistas limitaron a reiterar lo que venían haciendo, repitiendo su mensaje y cumpliendo cada uno su rol. Con ello la ganancia es para quienes lideran la elección, las demás fuerzas, sin tomar riesgos ni entender el debate como una instancia central de la campaña parecen no haber aprendido nada de lo sucedido en 2015.

En síntesis, si bien perfectible, desde su costando institucional nuestro primer debate televisado hay que celebrarlo, como también felicitar a sus organizadores, ya que el mismo hizo que la calidad de nuestras prácticas democráticas hoy sean mejores de lo que fueron hasta ayer.

(*) Licenciado en Ciencias Políticas, consultor en comunicación política, docente e investigador de la UNER y UCES, asesor de la Vicegobernación de Entre Ríos.