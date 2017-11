El Senado provincial repudió la discriminación hacia Entre Ríos desde Nación en materia de obra pública

El Senado de Entre Ríos repudió la decisión del gobierno nacional de adjudicar un escaso porcentual del 1,6 % en el presupuesto 2018 en materia de obra pública lo que representa un “claro perjuicio a los intereses de los entrerrianos” indicaron desde el Bloque Justicialista FPV, junto al bloque justicialista unipersonal “Todos por Tala”. El reclamo que muestra una fuerte discriminación por parte del gobierno nacional hacia la provincia, no fue acompañado por los senadores de Cambiemos.

“Esto constituye una clara discriminación y un perjuicio para la provincia” sostuvo Angel Giano al presentar la iniciativa del bloque que preside y luego de analizar el presupuesto previsto para el año 2018 para obra pública del gobierno nacional.

“Advertimos que Entre Ríos está siendo olvidada, porque mientras que las provincias que responden al signo del partido gobernante reciben los mayores porcentuales – como Buenos Aires 21,98%; CABA 19,94 -más la asignación nacional del 13,49% que arroja un resultado alarmante e indebido de un casi un 60 %” indicó Giano al fundamentar la iniciativa que fue acompañada por el senador por Tala, Héctor Blanco, pero no contó con la aprobación de los senadores de Cambiemos.

En términos concretos la mínima asiganción que le corresponde a Entre Ríos en el presupuesto de obra pública, “implica la desatención de rutas, emprendimientos y demás infraestructura -en lo que respecta a la cuestión material- pero fundamentalmente una retracción en el empleo y la mano de obra. No son momentos para dejar sin trabajo a los entrerrianos y mucho menos, dejar obras paralizadas que debe ejecutar el Gobierno de la Nación”, puntualizaron

Por ello los legisladores aprobaron solicitar al Poder Ejecutivo Nacional se reformule las asignaciones presupuestarias de manera que no perjudique a la provincia de Entre Ríos.

“Prácticamente el 60 por ciento del presupuesto que el presidente Macri y su equipo han formulado para el año 2018 es para las provincias de su signo político, y en ese esquema Entre Ríos está siendo totalmente discriminada” señaló Angel Giano, presidente del Bloque del PJ, quien aseguró que “esto afecta a todos los entrerrianos y nosotros como legisladores tenemos que defender los intereses de esta provincia, ya que no se van a realizar obras fundamentales como el mantenimiento de rutas, de infraestructura y obras que están comenzadas pero que no se van a poder terminar, sumado a que las pocas obras que nos han otorgado el Gobierno de Entre Ríos tiene que hacerse cargo del 33% lo que no ocurría hasta diciembre de 2015.”.

“Vino el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para decirnos que en 2018 empezaría el puente Paraná-Santa Fe, y ahora vemos que ni siquiera está presupuestado, del mismo modo que no está presupuestada la finalización de la ruta nacional 18, y nos dijeron que estaba, además de no contar con ningún recurso proveniente de los Aportes del Tesoro Nacional que sigue viniendo cero peso para la provincia de Entre Ríos, aunque sí vienen aportes para los Municipios gobernados por Cambiemos en un 70% y el 30% para los Municipios justicialistas” remarcó Giano al informar además que “el gobierno provincial ha puesto su presupuesto para terminar obras que son del gobierno nacional por que no las quiere continuar ni respetar contratos firmados”, puntualizó Giano